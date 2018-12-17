Mathap'tan Yeni Malatyaspor'a Ziyaret

Malatya
Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İnsan Akın, Yeni Malatyaspor
Kulübü'nü ziyaret etti. Orduzu
Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açılması olayından dolayı Akın, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın
'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Günaydın, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, böyle bir dönemde MATHAP'ın yanlarında olmasından dolay memnuniyet duyduklarını söyledi.
Süper Lig'de mücadele eden takımları Evkur
Yeni Malatyaspor'un kentin bütününe ati bir değer olduğunu ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:
"Taraftarın arkamızda olması, bize destek vermesi çok önemli. Bu yaşanan olayı sadece kulüp olarak üzerimize almıyoruz. Bundan sonra böyle olayların yaşanacağını düşünmüyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor'un saygınlığını zedeleyici, futbolcuların moral ve motivasyonlarını bozma gayretiyle yapılan bir hareket olduğunu düşünüyoruz. Emniyet Müdürlüğü
bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor."
Günaydın, devre öncesi önlerinde iki maç olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Çarşamba
günü Etimesgut
Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası
maçı, akabinde Bursaspor
karşılaşması var, daha sonra devre arası kampı başlıyor. Ligdeki konumumuz itibariyle herkesin taktirle karşıladığı, saygı duyduğu bir durumdayız. Adil Gevrek'in de dediği gibi biz büyük bir camiayız, bu tür saldırılarla kimsenin bizi yıldırma ihtimali yok. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."
Akın ise yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"İyi günde de kötü günde de sonuna kadar takımımızın yanındayız. Burası muz cumhuriyeti değil, haraç isteme gibi bir durum varmış. Biz platform olarak üyelerimiz adına saldırıyı yapanları kınıyoruz. Biz takımımızın sonuna kadar yanındayız. Adil Gevrek'e de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. "
Akın ve beraberindekiler daha sonra Ziraat Türkiye Kupası
'nda çarşamba günü oynanacak Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Evkur Yeni Malatyaspolu futbolcuları ziyaret ederek, ligdeki başarılarından dolayı tebrik etti.
Kaynak: AA