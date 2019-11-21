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MATHAP üyelerinden Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e ziyaret

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.

21.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:50MATHAP üyelerinden Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e ziyaret
Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.
Dağdeviren, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, amaçlarının huzur kenti olan Malatya'da, huzur seviyesini daha üst sıralara yükseltmek olduğunu söyledi.
Kendisinden önce İl Emniyet Müdürlüğü görevini yerine getiren Ömer Urhal'ın güzel işler yaptığını hatırlatan Dağdeviren, "Güzel işler başarmış, bayrağı en üst seviyede tutmuş. Bizde o bayrağın düşmemesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni problem ve sorunlara göre, yeni şeyler ihdas etmeye çalışıyoruz. İnşallah Malatya önceden olduğu gibi bundan sonrada huzur içerisinde olacak." şeklinde konuştu.
İhsan Akın ise MATHAP olarak Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, kendilerini kabul ettikleri için Dağdeviren'e teşekkür etti.
Kentte, huzur ve güvenin çıtasını yükseltmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Pençe", "Balyoz", "Güven" ve "" timlerinin kurulmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Akın, "Devlette devamlılık esastır, herkes bir şekilde görevini yapar. Geçmişte görevlerini yapan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Dağdeviren'in de taktire şayan çalışmaları var, bu anlamda teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Akın, konuşmasının ardından Dağdeviren'e, minyatür kepenek hediye etti.

Ercan Dağdeviren, Malatya, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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