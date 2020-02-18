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Mathieu Valbuena'dan Borussia Dortmund'a Nefis Gol

2011-12 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında Olympique Marseille Borussia Dortmund’a konuk oldu. Ev sahibi takım ilk yarıda 2-1 öne geçmesine rağmen, Olympique Marseille son dakikalara kadar rakibine yüksek baskı uyguladı. 85. dakikada Remy’nin golüyle beraberliyi sağlayan Marseille’da Mathieu Valbuena harika bir vuruşa imza atarak takimini maçın son anlarında öne geçirdi ve müthiş bir geri donuşu gerçekleştirdi.

18.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:20
2011-12 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında Olympique Marseille Borussia Dortmund'a konuk oldu. Ev sahibi takım ilk yarıda 2-1 öne geçmesine rağmen, Olympique Marseille son dakikalara kadar rakibine yüksek baskı uyguladı. 85. dakikada Remy'nin golüyle beraberliyi sağlayan Marseille'da Mathieu Valbuena harika bir vuruşa imza atarak takimini maçın son anlarında öne geçirdi ve müthiş bir geri donuşu gerçekleştirdi.
Mathieu Valbuena'dan Borussia Dortmund'a Nefis Gol

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Mathieu Valbuena, Spor

Kaynak: Dugout


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