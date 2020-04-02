Mathieu Valbuena'nın Olimpik Lyon'daki En İyi Anları
Tecrübeli Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, 2015-17 yılları arasında formasını giydiği Olimpik Lyon'un hücum hattında önemli bir rol üstlendi. 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale ulaşan takımda 76 maçta 12 gol 14 asistlik skor katkısı yaptı. İşte Valbuena'nın OL'daki en iyi anları karşınızda!
02.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:32
Tecrübeli Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, 2015-17 yılları arasında formasını giydiği Olimpik Lyon 'un hücum hattında önemli bir rol üstlendi. 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale ulaşan takımda 76 maçta 12 gol 14 asistlik skor katkısı yaptı. İşte Valbuena'nın OL'daki en iyi anları karşınızda!
Kaynak: Dugout
Etiketler: Mathieu Valbuena, Lyon, Spor