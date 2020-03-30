Mathieu Valbuena'nın Spartak Moskova'ya Müthiş Golü

2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun grup aşamasında Olimpik Marsilya, deplasmanda Spartak Moskova'ya konuk oldu. O dönem Marsilya forması giyen Mathieu Valbuena, 18. dakikada harika bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. OM, 90 dakikanın sonunda 3-0'lık zafere uzandı.

Kaynak: Dugout