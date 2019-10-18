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Mati, Liverpool ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Kamerunlu defans oyuncusu Joel Matip'in sözleşmesini uzattı.

18.10.2019 20:22Mati, Liverpool ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Kamerunlu defans oyuncusu Joel Matip'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Matip ile uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, kontrat detaylarına yer verilmezken, İngiliz basınında Joel Matip'in yeni sözleşmesinin 5 yıllık olduğu belirtildi.
Profesyonel kariyerine Almanya'da başlayan ve Schalke 04 ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2016 yılında Liverpool'a geçen Matip, Kamerun Milli Takımı'nda ise 27 maçta görev aldı.
Kamerunlu stoper, Liverpool formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

Joel Matip, Liverpool, Spor

Kaynak: AA

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