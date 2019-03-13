Matil'in Yeni Genel Müdürü İbrahim Tozlu Oldu

İbrahim Tozlu uzun yıllardır çelik sektörünün önde gelen kuruluşlarında çalıştı

1961 Gümüşhane doğumlu olan İbrahim Tozlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gümüşhane'de tamamladı. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Anabilim Dalı'nda, 1992 yılında yüksek lisansını tamamladı.

1988 yılında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda çalışma hayatına başladı. 1988 ile 2006 yılları arasında ERDEMİR'de Sıcak Haddehane ve Levha Haddehanesinde İşletme Mühendisi, Baş Mühendis ve Müdürlük görevlerinde bulundu. ERDEMİR'de API, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, aşınmaya dayanıklı ve zırh çelikleri konularında proje çalışmalarında bulundu.

2009 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nda Ray Profil Haddehanesi Müdürü olarak çalışmaya başlamış olup, 2014 yılında itibaren Haddehaneler ve Teker Fabrikası Başmüdürü, 2017-2018 yılları arası Haddehaneler ve Tekerlek Fabrikası Direktörü olarak görev yaptı. KARDEMİR'de Mantarı sertleştirilmiş uzun ömürlü ray üretimi, yüksek mukavemetli yapı profili üretimi, demir yolu tekerleği, tekerlek seti ve aks üretimi, yay çelikleri ve ön gerilmeli beton çelikleri ile ilgili tesis kurulumu, devreye alınması ve üretimleri konularında çalışmalarda bulundu. Bu konular ile ilgili ürün geliştirme iki adet bitmiş TEYDEB, bir adet devam eden KAMAG araştırma projesi,ulusal ve uluslararası konferans, sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. Ayrıca Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmesi (ARUS) ve Yapısal Çelik Derneği'nin de yönetim kurullarında görev yaptı. İngilizce bilen İbrahim Tozlu evli olup, dört çocuk babasıdır.

Kaynak: Bültenler