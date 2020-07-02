Matkap patladı, balkonda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Bursa'da bir apartmana fiber internet bağlanırken matkap alev aldı.

Matkap patladı, balkonda mahsur kalanları itfaiye kurtardı
02.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:48
Bursa'da bir apartmana fiber internet bağlanırken matkap alev aldı. Çıkan dumanlar apartmanı kaplarken, mahsur kalan 3 kişi balkonda kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri merdivenli sepetle mahsur kalanları kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir apartmana fiber internet çekilmeye başlandı. Selam Ulaş isimli usta matkapla çalışırken, elektrik kablosuna temas etti. Bu esnada matkaptan sesler gelip duman çıkmaya başladı.

Yangın sonrası binayı dumanlar kaplarken, üst katlardaki vatandaşlar patlama olduğunu zannedip panikle balkonlara çıktı. Üst kat komşularından Mehmet Ö. ve ailesinin 2 ferdi balkonda kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler balkonda bekleyen vatandaşları merdivenli sepetle kurtardı. Aşağıya indirilen aile fertleri derin bir nefes aldı.

Apartman sakinleri, patlama yaşandığını zannettiklerini belirterek, "Bir matkap mahalleyi ayağa kaldırdı. Merdivenin apartman boşluğundan dumanlar yukarı yükseldi. Kimsenin yangın ve dumandan etkilenmemesi sevindirici" dediler.

Polis ve itfaiye olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Fethiye, Bursa, 3. Sayfa, Haber
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