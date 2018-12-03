Matkap uçları ile kuyumcu soyan gasp çetesi kıskıvrak yakalandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:54



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:54

Matkap uçları ile kuyumcu soyan gasp çetesi kıskıvrak yakalandıİSTANBUL - Bayrampaşa ve Sultangazi'de takip ettikleri kuyumcuları matkap ucu kullanarak soyan Gürcü gasp çetesi, polis tarafından yakalandı. Gürcistan'ın Zugdidi kentinden İstanbul'a gelen 4 kişilik Gürcü çete, 16 Kasım'da Gaziosmanpaşa'da bir bankadan para çeken iş adamını B.Ö.'yü takip etti. İş adamının metroya bindiği sırada matkap uçları ile saldıran çete üyeleri, içerisinde 111 bin TL olan çantayı alarak kayıplara karıştı. İş adamı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Çete üyeleri 29 Kasım'da ise Sultangazi'de bir kuyumcuyu hedef aldı. Dükkanını kapatan Hasan K.'nin önünü kesen zanlılar, yine matkap uçlarıyla saldırdı. Başka bir konu için tesadüfen sokakta bulunan polis ekipleri, olayı görünce müdahale etti. Kaçmaya çalışan zanlıların aracının lastiklerine ateş eden polis ekipleri, zanlılarda Jonı K.'yi olay yerinde kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili çalışmasını sürdüren ekipler Giorgi A. isimli şüpheliyi de Esenyurt'ta gözaltına aldı.Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polisin kaçan iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.