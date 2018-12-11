Matlı: %1.6'lık Büyüme Başarıdır

Matlı, "Yılın 3. Çeyreği ile örtüşen, bu dönemdeki güven kaybına yönelik yurtdışı kaynaklı siyasi ve ekonomik manipülasyonlara, dövizdeki dalgalanmalara, fiyat artışlarına rağmen süreç iyi yönetilmiştir. Büyüme rakamının yüzde 1.6 oranında olması tüm olumsuzluklara rağmen başarı olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı'nın açıklaması şöyle:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılının 3. Çeyrek Büyüme rakamının yüzde 1.6 oranında olması tüm olumsuzluklara rağmen başarı olarak değerlendirilmelidir.

Yılın 3. Çeyreği ile örtüşen, bu dönemdeki güven kaybına yönelik yurtdışı kaynaklı siyasi ve ekonomik manipülasyonlara, dövizdeki dalgalanmalara, fiyat artışlarına rağmen süreç iyi yönetilmiştir. Bunun sonucu büyüme oranı negatif olmamıştır.

Kamu kesimi harcamalarındaki yüzde 7.5'lik artış bu dönemin adeta başarı olmuştur. Mevsim etkisi ile yüzde 2'ye yaklaşan tarım kesimi büyümesi de 3. çeyrek büyümesinin pozitif çıkmasına katkı sağlamıştır.

3. Çeyrek verisinin son iki yılın en düşük büyüme oranı olduğunu göz önünde bulundurursak, bazı tedbirleri almak kaydıyla bundan sonra dönemin daha iyi geleceğini öngörebiliriz. Önümüzdeki dönem için alınan tedbirlere devam edilmeli bilhassa 3. Çeyrekte finans sektöründe gözlenen yüzde 21'lik daralma giderilmelidir."