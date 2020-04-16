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Matlı: "Tarımda ihmâl ettiğimiz bütün yeteneklerimiz ortaya çıkacak"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB Başkanı M.

16.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:33
Matlı:
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı "Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı"nı değerlendirdi.

Video konferans ile yapılan toplantıda ekonomide hayata geçirilen destekler ile tedbirleri değerlendiren Başkan Özer Matlı "Bakanımız ve TOBB başkanımızın iştirakiyle, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantımızı gerçekleştirdik. Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de ciddi bir imtihan verdiği pandemiye karşı üyelerimizin taleplerini ilgili mercilere iletiyor ve çözümü için takipçisi oluyoruz. Bu toplantımızda da tarım sektöründe gelinen nokta ve ihtiyaç duyulan yeni adımları istişare ettik" dedi.

Matlı, "Tarım ve Orman Bakanımız, toplantıda tarım ve gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmaması için çiftçiler, besiciler ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar için yeni destek formülleri devreye alınacağını belirtti. Ayrıca hazine arazilerinden ekilebilir olanlar tespit edilerek, bu alanların zirai üretime kazandırılacağını ve doğu illerindeki üreticilerimize yazlık boş araziler için tohum desteği verildiğini ve kısa süre içerisinde de Et Süt Kurumu üzerinden süt üretimini desteklemek maksadıyla, oluşan arz fazlası süt ve süt tozunun alınacağını, aynı zamanda yumurta üretiminde de kooperatifleşmeye gidildiği takdirde yumurta tozu üretiminin desteklenebileceğini belirtti. Ülkemizde kesimhanelere hayvan sevkinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı ve karkas hayvan kesim fiyatının 35 TL'nin altına düşmesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen bakanımız, zirai ürün stoklarımızın yeterli olduğunu ve mevsimlik tarım işçilerinin hijyen, nakil ve barınma şartları için İçişleri Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışıldığının altını çizerek, zirai üretimin kesintisiz devamı için TOBB başta olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde olduklarının altını çizdi" dedi.

"İhmal ettiğimiz bütün yeteneklerimiz ortaya çıkacak"

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin daha çok geliştirilmesi ve yaşanılan bu süreçte pandemiye karşı güvenlik tedbirlerinin arttırılarak üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini belirten BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı "Bakanlığımız bu süreçte özellikle diğer ülkelerin zirai üretim ve ihracatlarını yakından takip ediyor. Ülkemizde arz fazlasıve ithalatı yapılan ürünler noktasında da eksikliklerimizin farkında ve konunun takipçisi. Aslında bu süreç, ülke olarak bize küreselleşme yüzünden ihmal ettiğimiz, unuttuğumuz bütün yeteneklerimizi gösterecek ve tarım üretimini sürdürülebilir kılmak için öncelikle dış hizmet alımı ve tedarik zincirini yeniden düzenleyip daha hızlı hale getirmemizi sağlayacak. Bundan sonra bütün sektörler için dünyada kartlar yeniden karılacak. Tarım sektöründe de uzun vadeli merkezi üretim planlamasına, kaynakların ortak kullanımına ve üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürecek ve aynı zamanda finansman sıkıntısını hafifletecek teşviklere ihtiyaç var. Yaşadığımız bu zorlu süreçte öncelikli olarak, zirai üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için üretim açığımızın olduğu ürünler açıklanabilir, teşvikler artırılabilir, ürün fiyatları önceden açıklanarak yönlendirme yapılabilir ve ürüne alım garantisi verilerek de çiftçilerimizin üretime aralıksız devamı sağlanabilir. Sözün özü, elden gelenle öğün olmaz o da vaktinde gelmez" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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