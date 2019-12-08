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Matrak Federasyonu kuruldu

Matrak Federasyonu, Ankara'da kuruldu.

08.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:48Matrak Federasyonu kuruldu
Matrak Federasyonu, 'da kuruldu.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Matrak Federasyonunun 6 'ta 4721 Saylı Türk Medeni Kanununun 96. maddesi gereğince kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, matrakçı Efkan Çalış'ın Ata Sporları Konfederasyonu yönetimine yaptığı sunum sonrasında Matrak Federasyonunun kurulması kararının alındığı kaydedildi.
Yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Matrakçı Efkan Çalış, federasyonun kuruluşuna destek veren Hacı Sürmeneli ve yetkililere teşekkür etti.
Matrak Federasyonunun geçici yönetim kurulunda Efkan Çalış, Halit Demir, Cüneyt Sayalgı, Mehmet Çiçek, Emin Felemezoğulları, Ahmet Nas, Taha Özçelik, Şakir Ari ve Mehmet Sönmez yer aldı.
Matrak sporu
Matrak sporu, matrakçı Efkan Çalış'ın başvurusu sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Danışma Kurulu kararı ile 15 Haziran 2010 tarihinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna bağlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2011-2012 yıllarında antrenör ve hakem kursları açıldı ve binlerce lisanslı sporcuya ulaşıldı.
Matrak spor dalında 2011-2012 yıllarında resmi il şampiyonaları ve Türkiye Şampiyonası yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Gençlik Kampları ve Gençlik Merkezleri'nde 2012-2019 yıllarında tanıtımına hız verilen matrak sporu, Matrak Federasyonu bünyesinde yapılmaya devam edilecek.

Aralık, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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