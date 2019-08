Matrix 4, Matrix Efsanesi Dördüncü Film ile Geri Dönüyor

Matrix Efsanesi Dördüncü Film ile Geri Dönüyor



Warner Bros. Serinin dördüncü filminin gelişini doğruladı. Matrix efsanesi bir anlamda geri dönüyor. Matrix 4 ne zaman çekiliyor?



Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss dizi de yeniden rol alacak gibi görünüyor. Wachowski kız kardeşlerden sadece biri (Lana) işin içinde fakat yönetecek, birlikte yazacak ve birlikte üretecek.



Filmin çekimleri 2020 yılında başlıyor. Lana Wachowski, orijinal Matrix üçlemesinin temalarının çoğunun, modern çağda "daha da fazla" olduğunu söylüyor. Simüle edilmiş dünyalar ve yapay zeka toplumda daha önemli bir yer teşkil etmeye başladı.



Gerçeklik ve insan olmanın ne demek olduğu hakkında sorular sorduğumuz bir dönemde Matrix bu tartışmanın mantıklı bir uzantısı gibi hissettiriyor olabilir.



Warner Bros yapım şirketinin sözcüsü Toby Emmerich yaptığı açıklamada Matrix filmlerinin yönetmeni Lana Wachowski ile çalışacakları için çok heyecanlı olduklarını aktararak, "Lana, gerçek bir vizyona sahip, özgün ve orjinal bir sinemacı. Matrix evreninin yeni filmini yazıp, yöneteceği ve yapımcısı olacağı için heyecanlıyız" dedi.



Warner Bros. Pictures ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan 4. devam filminde yönetmen koltuğuna, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden biri olan Lana Wachowski oturacak. Filmin senaryosunu da aynı isim yazacak.



Wachowski'nni yanı sıra filmin senaryo yazarları arasında Aleksandar Hemon ve David Mitchell de yer alıyor. Bununla birlikte Grant Hill de, Wachowski ile birlikte dördüncü Matrix filminin yapımcılarından biri olacak.



Esas soru Matrix 4'ün serinin devamı niteliğinde kaldığı yerden devam edip etmeyeceği. Belki de yeni bir macera olabilir. Bu en kolay tahmin aslında. Makinelerle barışı sağladıktan sonra Neo'nun geri dönebileceğine dair ip uçları vardı.



Daha cevabını aradığımız çok soru var. Bakalım nasıl şekillenecek. Matrix 4 16 yıl sonra ne sunacak?



Kısa bir hatırlatma, "The Matrix", (1999) "The Matrix Reloaded"(2003) ve "The Matrix Revolutions" (2003) birlikte dünya çapında 1,6 milyar dolar hasılat yaptı.

Kaynak: Teknotalk.com