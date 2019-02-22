Matrons Markasını Gelinlikle Taçlandırdı!

Martons firma sahibi Ercan Kulu ,"Biz 2003 yılında İzmir'de kurulduk. Günlük kıyafet üretiminden abiye sektörüne geçiş yaptık 2007 yılında. 2018 yılı içerisinde de gelinlik kreasyonumuzu müşterilerimizin beğenisine sunduk. Ekibi çok iyi çalışan köklü bir firmayız." dedi.

Ercan Kulu, "Biz abiye işinde olduğumuz için detaylara çok dikkat ederiz. Bu işin temelinde detay ve göz nuru vardır. Gelinlik işimizle bu seviyeyi taçlandırmış olduk. Biz abiyede kendini ispat etmiş bir markayız, gelinlik işinde de çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. 2019 yılında abiyede trend olarak yine simli kumaşlar ön plana çıkıyor. Bunun dışında daire kesimler, parlak kumaşlar hakim. Gelinlikte bu biraz değişiyor. Helen grupları artık farklı tarzlarda kullanılmaya başlandı. Arap dünyasının tarzı olarak bilinen kabarık etekler modası artık Avrupa'yada hakim olmaya başladı. Basit gelinliklerden ziyade daha gösterişli gelinlikler piyasaya hakim olacak." ifadelerini kullandı.

DEV KADROYLA HİZMET

Kulu, "İşimizi severek yapıyoruz. Markamızı seviyoruz ve onu daha yukarı taşımak için mücadele veriyoruz. Müşterilerimiz ve bayilerimiz markamızı çok seviyor hatta fanatiklerimiz bile var. Biz gerçekten işimizi iyi yapıyoruz. Ekibimiz çok kaliteli ve işimizin başında olmamız her aşamayı takip etmemiz bizi diğer markalardan bir adım öne çıkarıyor. 160 kişilik bir ekip ile müşterilerimizi memnun etmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İHRACAT AĞI ÇOK GENİŞ

Ercan Kulu, "Biz müşterilerimizin ne istediğini anlıyoruz. İşte bunu yapamadığımız yani anlamadığımız zaman sıkıntı yaşadığımız dönemler oluyor. Onlara hitap edecek ürünleri önceden sezip istekleriniyerine getirmek için çok çalışıyoruz. Piyasalarda yaşanan ekonomik bir sıkıntı oldu ama bizi iyi bir sezon bekliyor. Çok büyük sıkıntılar yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yurt dışından ve Arap dünyasından gelen müşteriler var. Bunun olumlu yansımasını yaşayacağız. Biz Avrupa'ya ihracat yapan güçlü bir firmayız. Gelinlik kreasyonumuzdan sonra Orta Doğu'da satışlarımız var." dedi.

"BİZİM MARKAMIZI DAHA ÇOK DUYACAKLAR"

Kulu, "Bizim gelecek hedefimiz markamızın tanınırlılığını artırmak. Markamız dünyada bilinene bir marka haline gelecek. Bunun için 17 senedir mücadele ediyoruz. Para kazanmaktan ziyade markamızı iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu marka gelinlik ve abiye de çok duyulan bir marka olacak." diyerek sözlerini noktaladı.