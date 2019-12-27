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MATSO'dan ihracat yapan firmalara destek

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ta ihracat yapan firmaların odalara tasdik ettirdikleri faturalar için ödedikleri ücretleri meclis kararıyla kaldırdıklarını bildirdi.

27.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:36 MATSO'dan ihracat yapan firmalara destek
Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat'ta ihracat yapan firmaların odalara tasdik ettirdikleri faturalar için ödedikleri ücretleri meclis kararıyla kaldırdıklarını bildirdi.
MATSO binasında aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2019 Kasım'ının mizan, gelir ve gider bütçesi, durum analizi ve 2020 yılına ait tahmini gelir bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
MATSO Başkanı Boztaş, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur, refah, mutluluk ve barış getirmesini diledi.
Kentin ihracat oranını artırmak için birçok çalışmaya imza attıklarını aktaran Boztaş, 2013 yılında Manavgat ekonomisinin uluslararası alana açılmasını sağladıklarını dile getirdi.
Boztaş, ihracat yapan oda üyelerinin, bu alanda rekabet edebilmesi, güçlenmesi, ihracatı artırması için oda olarak çalışmalar ortaya koyduklarını kaydetti.

Manavgat Ticaret Ve Sanayi Odası, Manavgat, İhracat, Güncel

Kaynak: AA

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