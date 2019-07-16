16.07.2019 16:54
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Matthias Et Maxime Filmi

Matthias Et Maxime Filmi

Matthias et Maxime filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Matthias et Maxime filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Matt & Max, Québec’te yaşayan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Filmde, 20’li yaşlarda olan gençlerin yaşadığı sorunlar, aşk, ilişkiler ve gerçek dostluk gibi kavramlara odaklanılıyor.

I Killed My Mother, Heartbeats, Laurence Anyways ve Mommy gibi filmlere imza atan Xavier Dolan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Dolan’a Anne Dorval, Antoine Pilon, Catherine Brunet, Pier-Luc Funk, Harris Dickinson gibi isimler eşlik ediyor.


Yönetmen: Xavier Dolan
Senaryo: Xavier Dolan
Oyuncular: Xavier Dolan, Harris Dickinson, Anne Dorval, Catherine Brunet, Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk , Micheline Bernard, Antoine Pilon, Marilyn Castonguay, Adib Alkhalidey, Samuel Gauthier
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Matthias et Maxime
Yapımcı Firma: Sons of Manual
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 119 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 06.12.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Anne, Sinema

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