Matthias Et Maxime Filmi

Matt & Max, Québec’te yaşayan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Filmde, 20’li yaşlarda olan gençlerin yaşadığı sorunlar, aşk, ilişkiler ve gerçek dostluk gibi kavramlara odaklanılıyor. I Killed My Mother, Heartbeats, Laurence Anyways ve Mommy gibi film
lere imza atan Xavier Dolan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film
in kadrosunda Dolan’a Anne
Dorval, Antoine Pilon, Catherine Brunet, Pier-Luc Funk, Harris Dickinson gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen:
Xavier DolanSenaryo:
Xavier DolanOyuncular:
Xavier Dolan, Harris Dickinson, Anne Dorval, Catherine Brunet, Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk , Micheline Bernard, Antoine Pilon, Marilyn Castonguay, Adib Alkhalidey, Samuel GauthierFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Matthias et MaximeYapımcı Firma:
Sons of ManualYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
KanadaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
119 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
06.12.2019Matthias et Maxime Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.