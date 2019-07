Matthias Et Maxime Filmi

Matthias et Maxime Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Matt & Max, Québec’te yaşayan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Filmde, 20’li yaşlarda olan gençlerin yaşadığı sorunlar, aşk, ilişkiler ve gerçek dostluk gibi kavramlara odaklanılıyor. I Killed My Mother, Heartbeats, Laurence Anyways ve Mommy gibi film lere imza atan Xavier Dolan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film in kadrosunda Dolan’a Anne Dorval, Antoine Pilon, Catherine Brunet, Pier-Luc Funk, Harris Dickinson gibi isimler eşlik ediyor.Xavier DolanXavier DolanXavier Dolan, Harris Dickinson, Anne Dorval, Catherine Brunet, Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk , Micheline Bernard, Antoine Pilon, Marilyn Castonguay, Adib Alkhalidey, Samuel GauthierDramaMatthias et MaximeSons of Manual2019KanadaFransızca119 dk.Başka Sinema06.12.2019