Matthijs de Ligt'in Juventus Formasıyla En İyi Anları
Juventus'un 2019 yaz transferlerinden biri olarak Ajax'tan transfer ettiği Matthijs de Ligt, İtalyan takımının formasıyla çok iyi bir sezon geçiriyor. Hollandalı stoper de Ligt'in Juventus formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Juventus 'un 2019 yaz transferlerinden biri olarak Ajax 'tan transfer ettiği Matthijs de Ligt, İtalyan takımının formasıyla çok iyi bir sezon geçiriyor. Hollandalı stoper de Ligt'in Juventus formasıyla geçirdiği en iyi anları Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
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