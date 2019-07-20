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Matthijs de Ligt: Juventus'a Sarri için geldim

Juventus'un Ajax'tan transfer ettiği 19 yaşındaki genç yıldız Matthijs de Ligt, takıma Maurizio Sarri için katıldığını söyledi.

20.07.2019 17:44

Serie A'nın son şampiyonu Juventus'un 75 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer ettiği 19 yaşındaki yıldız stoper Matthijs de Ligt transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"SARRİ İLE KONUŞTUM"

BBC'de yer alan habere göre De Ligt, Juventus'a katılmasının ana sebebinin Maurizio Sarri'nin varlığının olduğunu söyleyerek; "Buraya gelmeden önce birbirimizi tanımamız için Sarri ile telefonda konuştum. Onun hakkında harika şeyler duydum. Onun defans yapısını ve futbol felsefesini beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

Empoli ve Napoli'de oynattığı hücum futboluyla futbol dünyasının dikkatini çeken İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, geçen sezonun başının göreve getirildiği Chelsea ile Premier Lig'i 3. sırada bitirmiş, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

Ajax ile Hollanda Ligi ve Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşayan 19 yaşındaki genç yıldız Matthijs de Ligt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamıştı. De Ligt, Juventus ile 75 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Matthijs de Ligt: Juventus'a Sarri için geldim

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İtalya Serie A, Juventus, Ajax, Spor

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