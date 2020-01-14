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Matthijs de Ligt, Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı paylaşmayınca tepki çekti

Roma maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan milli futbolcu Merih Demiral için birçok kulüp ve yıldız oyuncu geçmiş olsun mesajı gönderirken, takım arkadaşı Matthijs de Ligt'in Merih'e geçmiş olsun demek yerine bir diğer takım arkadaşı Bonucci ile fotoğrafını paylaşması tepki çekti.

14.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:08

Merih Demiral'ın sezonu kapatmasına sebep olan talihsiz sakatlığının ardından takım arkadaşının yaptığı paylaşım tepki çekti.

Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayınlamayan takım arkadaşı Matthijs de Ligt, bu da yetmezmiş gibi Bonucci ile maçında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Merih Demiral'ın yedek kulübesine gönderdiği Hollandalı futbolcunun geçmiş olsun mesajı yerine Bonucci ile olan fotoğrafını paylaşması tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA SİTEM EDİLDİ

Milli futbolcumuzun sakatlığıyla sezonun geri kalanında formayı devralacak ve Bonucci'nin yeni partneri olacak Matthijs de Ligt hakkında sosyal medyada sitem dolu paylaşımlar yapıldı.

Merih'in sakatlığının ardından Roma, Inter ve Barcelona gibi devlerin dahi geçmiş olsun mesajı yayınlamasına rağmen Matthijs de Ligt'ın sessizliğini koruması futbolseverler tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

"MERİH'E İHTİYACI VAR"

Geçtiğimiz günlerde Merih hakkında konuşan ünlü teknik adam Capello, "Juventus'un savunmada problemleri var. Sarri, De Ligt'in yerine Merih Demiral'ı geçirdi. Çünkü Bonucci'nin, yanında De Ligt'e değil Merih Demiral gibi bir oyuncuya ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 7 müsabakada forma giyerken 1 gol attı, 1 kez de asist yaptı.

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Matthijs de Ligt, Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı paylaşmayınca tepki çekti

merih demiral, Roma, Spor


HABER YORUMLARI (4)
LALALALA34:kötü niyetin anlamını bilmiyosan işte tam olarak budur, sen çalış eğer hakkın varsa o forma zaten senin merihmi senin formanı çaldı
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LUTENES:adamın direk rakibi sevinmişir bile kendisi banko oynayacak diye alındı merih formayı kaptı oda delirmiştir tabiki simdi sakatlandığı için sevinmiştir
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BURAK BEY:hollandalı değil mi? şaşırmayın. dost ülke adı altında az işleri yok ülkemize.
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HAH:Hayatında kaç defa Hollandalı biriyle konuştun acaba!
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