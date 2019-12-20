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MAÜ'de uluslararasılaşma stratejilerinde tecrübe paylaşımı çalıştayı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, uluslararasılaşma stratejileri, değişim programları, uluslararası işbirlikleri alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İşbirliği Birimi ile ortak bir bir çalıştay düzenledi.

20.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:08 MAÜ'de uluslararasılaşma stratejilerinde tecrübe paylaşımı çalıştayı
Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, uluslararasılaşma stratejileri, değişim programları, uluslararası işbirlikleri alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İşbirliği Birimi ile ortak bir bir çalıştay düzenledi.

Çalıştaya, İstanbul Üniversitesi adına Genel Yardımcısı Figen Cihan ve Uluslararası Akademik İşbirliği Birimi Başkanı Doç. Dr. Ayşe Zişan Furat, Mardin Artuklu Üniversitesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed İkbal Saylık, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. öğretim üyesi Süleyman Şanlı, Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısı ve Erasmus Değişim Programı Koordinatörü Dr. öğretim üyesi H. Reyyan Yaşar, Mevlana Değişim Programı Koordinatörü Arş. Gör. Yunus Atlı ile birimlerde görev yapan değişim programları sorumluları katıldı.

Üniversitelerin başarılı olma şartlarının etkin ve aktif bir uluslararası ilişkiler işbirliği ağının kurulmasından geçtiğini belirten MAÜ Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed İkbal Saylık, üniversite yönetimi olarak öncelikle yakın çevredeki ülkeleri hedef bölge olarak seçtiklerini, bunun yanında dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerle işbirliğini geliştirme amacında olduklarını söyledi.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İşbirliği Birimi tarafından kurumsal bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı çalıştayda, uluslararasılaşma stratejileri, Erasmus değişim programı ve projeleri, Mevlana ve Farabi değişim programları ile işbirliği anlaşmaları ve protokoller başlıkları esas alındı.

Programın ardından MAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Öztürk'ü ziyaret eden İstanbul Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Figen Cihan, yeni seçilen üniversite yönetimini tebrik ederken, MAÜ Genel Sekreteri Öztürk de ziyaretleri ve İÜ gibi ülkenin en köklü üniversitesinin tecrübelerini üniversiteleriyle paylaştıkları için Figen Cihan'a teşekkür etti. - MARDİN

İstanbul Üniversitesi, Artuklu Üniversitesi, Muhammed İkbal, Sekreter, Güncel

Kaynak: İHA

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