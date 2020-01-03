MAÜ'den Bölgesel AR- GE Projesi "Derik Halhalı Zeytini"

Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan Derik Halhalı zeytini Ar-Ge Projesi'nin GAP İdaresi ile yapılan protokol ile destekleneceği bildirildi.

Bölgesel kalkınmada ihtiyaç duyulan laboratuvar kapasitesi ileMardin ilinde sağlık, sanayi, bilimsel araştırma imkânları ve çeşitli alanlardaki Ar-Ge çalışmalarında önemli projelere imza atan Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın ziraat alanında yürüttüğü çalışmalar ile de adından söz ettirmeye kararlı olduğu gözlemlendi.

Günümüz araştırma teknolojisi gereksinimlerini karşılamak adına MAÜ kromotografi laboratuvarı bünyesinde bulunan HPLC ile Okratoksin analizi, Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrofotometresi (GC-MS), aflatoksinler, tıbbi ve aromatik bitkilerdeki uçucu yağlar ve aroma bileşikleri analizleri gibi çok boyutlu analizlerin yapıldığını hatırlatan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Korkmaz,

"Bölgenin en gözde zeytin ağaçları Mardin'in Derik ilçesinde yetişmektedir. ilçenin zeytin gen kaynakları bakımından hatırı sayılır çeşitliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Düzenlediğimiz proje kapsamında Derik ilçesiyle özdeşleşen ve duyusal kalitesiyle bilinen Halhalı çeşidini Ar-Ge çalışmalarıyla kapsamlı olarak araştırma ve bu zeytin çeşidinin ulusal düzeyde tanınırlığını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Derik Zeytini Projesi'nin Derik Kaymakamlığı'nca desteklendiğini belirten Korkmaz, bu proje ile Derik'te uluslararası düzeyde verilecek bir eğitimden sonra ilçede zeytinyağı tadım panelinin oluşturulacağı müjdesini de verdi.

Laboratuvarın, bölgenin elverişli iklimi ve iş gücü ile en önemli hayat kaynağı olan sanayi, üretim ve ticaretin belkemiğini oluşturan sektörel alanlar için çok önemli sacayağını oluşturduğunu işaret eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar:

"Üniversite olarak, bölge ekonomisi için katma değer oluşturmaya yönelik projelere önem veriyoruz. Sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını, araştırma laboratuvarımızın olanakları ölçüsünde karşılayarak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine katkıda bulunuyoruz. Derik Halhalı Zeytini gibi diğer önemli yerel kaynaklara ilişkin potansiyelin arttırılması için benzer projelerin yürütülmesinde de gereklihassasiyeti göstereceğiz." dedi.