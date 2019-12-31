MAÜ'den Mesleki teknik eğitim paneli

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'ın açılış konuşmasını yaptığı Panele; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Bayındır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Geliştirme Dairesi Eğitim Şube Müdürü Elif Savaş Kaplan ve Mardin OSB Müdürü Abdullah Ensari ile MAÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Polat'ın yaptığı panele;

Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık 'Mesleki Teknik Eğitimin Niteliğin Arttırılmasında Teorik Bilginin Yanında Uygulamaya Dönük Çalışmalara Yer Verilmesi', Prof. Dr. Hasan Bayındır 'Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofislerinin Üniversitelerve Mesleki Teknik Eğitim Açısından Önemi ve Yeri', Elif Savaş Kaplan 'Dijitalleşmenin Mesleklerin Geleceğine Olan Etkisi Üzerinde Yapılan Çalışmalar' veAbdullah Ensari 'Mardin OSB ve Mesleki Teknik Eğitime Olan İhtiyaç' konularını ele alarakönemli açıklamalarda bulundular.

Program sonunda MAÜ Rektörü İbrahim Özcoşar katılımcılara plâket takdim etti.