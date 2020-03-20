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MAÜ'den Sağlık Çalışanlarına Tam Destek

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, küresel ölçekte yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip Koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm hastanelerde yoğun mesai yapan meslektaşlarına destek vermeye hazır olduklarını duyurdu.

20.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:06
MAÜ'den Sağlık Çalışanlarına Tam Destek

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi akademisyenleri tarafından başlatılan 'Önce Hemşireyiz, Ebeyiz ve Göreve Hazırız' sloganı ile başlatılan destek kampanyasına Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri, tam destek verdiklerini açıkladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesive Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akademisyenlerinin MAÜ Rektörlüğüne yaptıkları başvuruda:

"Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi akademisyenlerinin başlatmış olduğu örnek davranışı Mardin Artuklu Üniversitesi olarak destekliyoruz. Mardin ili hastanelerinin mevcut alt yapısı ve insan gücü ile tam kapasite hizmet verdiğini biliyoruz. Ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi, hemşirelik ve ebelik alanında bakım hizmetlerine katkı vermek, bir yurttaş olarak görevimiz, mesleki yükümlülüğümüz ve hastalarımıza taahhüdümüzdür." ifadelerine yer verildi.

Dünya genelinde yaşanan olağanüstü durum karşısında ülke olarak alınan üst düzey tedbirler kapsamında, Üniversite olarak her türlü katkı ve desteğe hazır olduklarını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda bulunan akademik çalışanların ihtiyaç belirtildiği takdirde gönüllülük esasına dayalı Mardin il hastanelerinde hemşire ve sağlık görevlisi olarak çalışmak üzere görevlendirilebileceğini söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin de sosyal medya hesapları üzerinden, Mardin il hastahanelerinde verilecek her türlü görevde gönüllü personel olarak çalışmaya hazır olduklarına dair destek mesajlarının geldiğini belirten Özcoşar, sürece katkı sunan tüm öğrenci ve akademisyenlere teşekkür etti.

Vatandaş olarak üzerimize düşen fedakârlık ve görevleri eksiksiz yerine getirebilme iradesine sahip olduğumuza dikkat çeken Özcoşar, alınacak tedbirlerin, koronavirüsünden daha güçlü olduğunu ve bu mücadeleden kısa süre içinde olumlu sonuçlar alınarak hayatın olağan akışına dönüş yapılmasını temenni etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Hacettepe Üniversitesi, Artuklu Üniversitesi, Mardin, Güncel

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