Maummer Ketenci ve Kalçasını Açan Hatice, Canlı Yayında Birbirine Girdi

Şarkıcı Hatice, önceki hafta Muammer Ketenci'nin defilesinde elbisenin kuyruğunu kaldırarak kalçasını gösterdi. Modacı Muammer Ketenci, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Hatice'nin defilesinde kalçasını göstermesine sitem eden Ketenci, " Hatice'yi provalarda kalçasını açarsan seni öldürürüm" diye uyardığını söyledi. Ketenci, Hatice'nin program yapımcısına mesaj göndererek "Mahalle polemiğine girmek istemiyorum" sözlerinin üzerine deliye döndü.

"SAKIN BİR ŞEY YAPMA SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Hatice tarafından kullanıldığını söyleyen Muammer Ketenci, canlı yayında şu sözlerle ateş püskürdü: "Kendi dalımda zirvedeyim. Benimle uğraşan büyüklerimde var. Ben 9 tane ünlü çıkardım defilede. Hatice'yi defileye 1 hafta kala aradım. Çünkü Hatice'nin vücudu var. Şimdiki manken kızlarımıza bu elbiseleri giydirsek berbat olur. Defileye 2 gün kala teklifi kabul etti. Defileden bir gün önce provaya geldim. Hatice'nin acayip fit bir vücudu var. Modacı olmanın yanı sıra bir erkek gözüyle mükemmel vücudu var. Provada 'şuramı açsam' falan dedi 'bende sakın öyle bir şey yapma sen öldürürüm' dedim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Beni topa koyarlar sakın yapma dedim.

"HATİCE'NİN YAPTIĞI ÜÇKAĞITÇILIK"

Hatice beni kullandı. Önce kimseye röportaj verme falan dedi. Sabah kendisi röportaj verdi akşam benim programa çıkmamı engelledi. Allah çocuklarımın bana hayrını göstermesin ki kalçasını açacağını bilmiyordum. Yaptığı resmen üçkağıtçılık. Şu an ona yazıklar olsun diyorum. Hemen yayına bağlasın ben öcümü alayım.

"DEFİLEDEKİ KADIN VE ADAMLAR HATİCE'NİN KALÇASINI GÖRSEYDİ YÜZÜME TÜKÜRÜRLERDİ"

Oradaki adam ve kadınlar Hatice'nin kalçasını görseydi ben selamlamaya çıktığımda yüzüme tükürürlerdi. Elbise şu an duruyor. İranlı bir kadın 20 bin TL istedi. Sezon sonu düşünürüm dedim. Bundan sonra Hatice'ye asla güvenemem. Arkadaş kalırız dostum olursun ama defileme çıkamazsın. Sahneye çıktığında ya da ödül almaya gittiğinde de asla elbise vermem."

"KAPA ÇENENİ"

Hatice'nin mahalle polemiğine girmek istemiyorum sözlerine sinirlenen Muammer Ketenci, sözlerine şöyle devam etti: "Ya sen ne diyorsun ya? Ben sana izin verdim mi Sen bana sana çıkıp bunlara prim verme diyen ben değilim. Sen benim günahımı alıyorsun. Seninle iyi bir arkadaşlığım vardı sen bana bu cümleyi mi kuruyorsun yazıklar olsun ya. Bir daha benim adımı bile alma seni Instagram'dan siliyorum. Terbiyesiz. Benim seninle yapacak bir reklamım yok kendine gel. Kapa o çeneni otur oturduğun yerde benim canımı sıkma."