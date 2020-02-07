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Mauricio Isla: Boca Juniors 3 kez teklif yaptı ancak Fenerbahçe'de kalmak istedim

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek sağ beki Mauricio Isla, Boca Juniors'ın ara transfer döneminde kendisini istediğini söyledi. Şili basınından CDF'ye açıklamalar yapan Isla, Boca Juniors'tan transfer teklifi aldığını ancak şampiyonluk yaşamak istediği için sarı-lacivertli takımda kaldığını açıkladı.

07.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:31

Boca Juniors'ın 2. Başkanı Riquelme'nin kendisini telefonda 3 kez aradığını söyleyen Isla, "Telefon çalıyor ve açıyorsunuz, karşıdaki, 'Hey, ben Riquelme' diyor. Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti, 'Boca'da oynamak ister misin' dedi. Ben de, 'Tabii ki isterim, Güney Amerika'nın en büyük takımlarından birinde oynamayı kim istemez?' dedim."

"SÖZLEŞMEMİ TAMAMLAMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Riquelme'nin kendisine Ocak ayında transferinin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sorduğunu belirten Isla, " ile konuşması gerekiyordu. 'Fenerbahçe'de sözleşmemi tamamlamak istiyorum' dedim. Ailem mutlu ve önemli şeyler için mücadele veriyoruz. Teşekkür ettim" diye konuştu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLMAYI HAK EDİYOR"

"Benim için ayrılmak zordu ve dürüst olmak gerekirse, Ocak ayında ayrılmak istemedim. Sözleşmemi tamamlamak istedim" diyen Isla şöyle konuştu, "Bundan sonra Boca'ya gitmem diyemem ama şu anda yüzde 100 konsantre olmuş durumdayım ve sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışıyorum. Fenerbahçe şampiyon olmayı hak ediyor, biz de buna odaklanmış durumdayız.

Riquelme, benim hayran olduğum oyunculardan biri. Favori oyuncularından birinin seni bu şekilde araması harika bir şey. Ancak ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım, sonrası için hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum."

Mauricio Isla: Boca Juniors 3 kez teklif yaptı ancak Fenerbahçe'de kalmak istedim

Güney Amerika, Boca Juniors, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (8)
LEVENT:Gitsen de kurtulsak bi hepiniz gidin yaa Fenerbahçeyi ne hale getirdiniz
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ALLAH ISLA''H ETSİN:Allah aşkına gitsin, 3. lig topçusu bile değil bu ısla
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BURCIN:Isla ıyı bır sag bek olsa . Avrupa takımları alırdı ?Senı kım ne yapsın . Ozaman gıtseydın ulkene ?Kac para kazanacaktın . FB aldıgın parayı sana hıc bır kulup vermeezz. Cok ızledım cop sun . . . . Takıma katkın hıc yoook.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Lan taaamm taamm ondan işte:))
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HAKAN:adam şikeyle şampıoncuk olacak neden gitsin
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FENERLİ:aferin adam seni az daha sabır topyekün hepsine inan şampiyon fenerbahçe olacak
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AA:He he yasarsin sen sampiyonluk
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90A KUSURSUZ GÖNDERMİŞ:al sana hayatında bir keşke daha:D
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