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Mauricio Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi görünüyor

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Roma maçında sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığının ciddi olabileceğini, futbolcunun durumunun yarın yapılacak kontrollerde netlik kazanacağını söyledi.

13.01.2020 08:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:45

Serie A'nın 19. haftasındaki önemli mücadeleye, 'ta Merih Demiral'ın, 'da da Nicolo Zaniolo'nun sakatlıkları damgasını vurdu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir değerlendirme yapan Juventus Teknik Direktörü Sarri, maçın 60 dakikalık bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, "Çok zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için memnunum." dedi.

"MERİH'İN SAKATLIĞI CİDDİ"

Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakikada düşerek sakatlanan Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih'te burkulma var. Yarın sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde." diye konuştu.

Juventus Teknik Direktörü, maç sırasında önemli sakatlık geçiren Roma'nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'ya da iyileşme sürecinde bol şans diledi.

KOLTUK DEĞNEĞİYLE STATTAN AYRILDI

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral'ın maçın ardından koltuk değneği ve mini ambulans yardımıyla Olimpiyat Stadı'ndan takım otobüsüne taşındığı görüldü.

Bu arada, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'dan da maçta sakatlanan takım arkadaşı Merih Demiral ile Romalı Zaniolo'ya destek mesajı geldi.

Dybala, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Demiral ve Zaniolo'nun sakatlıkları sebebiyle çok üzgünüm. Merih, seni daha güçlü ve çabuk dönmeni bekliyorum. Nicolo sana da bol şans diliyorum. Daha iyi şekilde döneceksin." ifadelerini kullandı.

Mauricio Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi görünüyor

merih demiral, Juventus, Roma, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ZİYAA:Geçmiş olsun, cesur yürek, demir bilek, Merih kardeşim. . .
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ABBAS YOLCU:Yannız dikkatimi çekti ronaldo çok üzüldü merihin başından hiç ayrılmadı gol sevincinde bile merihle bir başka sevindi demekki merihi çok seviyor.
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TÜRK:Nazardan gitti çok üzüldüm şuan yemediler içmediler merihin haberini yazdılar Türkiyede başka haber yokmuş gibi eee sonuç ortada adama nazar ettiler üzüldüm yemin ederimm
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MUTİ:YİNE BİLİMSEL KONUŞUYORUZZ
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BRO:Adama nazar ettiler sonunda.
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AT:Başkası olsa kem küm eder 2020 şampiyonasını riske atmaz ama Karamürselli Merihim aldığı paranın hakkını vermek için savaşıyor. . Adaaağğmmm
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HAMZABEY :):DAĞ GİBİ ADAMA NE YAPTINIZ BEEE :( :( :(
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