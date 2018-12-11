11 Aralık 2018, 14:48
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Mauritius Adası, Elektrik Enerjisi İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Bir Bitki Kullanıyor

Mauritius Adası, Elektrik Enerjisi İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Bir Bitki Kullanıyor

Mauritius Adası halkı, elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak için bir bitki kullanıyor. Mauritius Adası’nın doğal kaynakları çok azdır ve ithal petrollere bağımlıdır. Ancak bu adadaki halk, gelecekteki enerji sıkıntısını gidermek için yatırım yapıyor. Enerji üretebilmek için güneş, rüzgar ve hidroelektrik alanlarında yatırım yapan halk, aynı zamanda adadaki şeker kamışı bitkisinden de yararlanıyor. Madagaskar’ın doğusunda küçük bir […]The post Mauritius Adası, elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak için bir bitki kullanıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Mauritius Adası halkı, elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak için bir bitki kullanıyor.

Mauritius Adası'nın doğal kaynakları çok azdır ve ithal petrollere bağımlıdır. Ancak bu adadaki halk, gelecekteki enerji sıkıntısını gidermek için yatırım yapıyor. Enerji üretebilmek için güneş, rüzgar ve hidroelektrik alanlarında yatırım yapan halk, aynı zamanda adadaki şeker kamışı bitkisinden de yararlanıyor.

Madagaskar'ın doğusunda küçük bir ada olan Mauritius, şeker kamışı işlendikten sonra geriye kalan "Bagas" adı verilen bir malzemeyi yakarak söz konusu enerjiyi üretiyor. Şeker kamışı, yeteri kadar biyokütle üreterek adanın enerjisinin yüzde 14'ünü karşılıyor.

Araştırmacılar, "Bagas" adı verilen malzemeyi ümit vaat eden bir üretim malzemesi olarak görüyor. Mauritius Adası'nın kullandığı bu yöntem önümüzdeki yıllarda dünyaya yayılabilir. Başbakan yardımcısı ve Enerji Bakanı Ivan Collendavelloo verdiği demeçte, yenilenebilir enerjinin payını yüzde 35'e çıkarmak istediklerini söyledi.

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