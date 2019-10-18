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Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu!

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı veren Merih Demiral ile ilgili konuştu. Sarri, "Bu, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki bir mesele." dedi.

18.10.2019 17:12

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Arnavutluk ve Fransa ile EURO 2020 elemelerinde oynadığımız maçlarda verdiği asker selamı sebebiyle İtalya'da hedef tahtasına oturtulmuştu. Konuyla ilgili görüşünü beyan eden son isimse 21 yaşındaki yetenekli savunmacının hocası Maurizio Sarri oldu.

"KARAR ÇIKARSA YORUMUNU YAPARIZ"

Deneyimli teknik adam, Serie A'nın sekizinci haftasında Bologna ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında "Merih'in durumunu nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki bir soruyu esprili bir dille "Nasıl mı buluyorum? Arkadaşlarıyla olan ilişkisi ve antrenmanlardaki performansı gayet normal." diye yanıtlarken asker selamının hatırlatılması üzerineyse "Bu, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki bir mesele. Şayet bir karar çıkarsa yorumumuzu yaparız." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu!

merih demiral, Arnavutluk, Juventus, Spor

YORUMLAR (1)
ASLANSARAY:cokta tin.
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