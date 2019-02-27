27 Şubat 2019, 22:51
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Maurizio Sarri, Tottenham Maçında Kepa'yı Yedek Bıraktı

Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Lig Kupası maçında kendisini dinlemeyen Kepa'yı Tottenham maçında yedek bıraktı.

Chelsea, İngiltere Premier Ligde sahasında Tottenham'ı konuk etti. Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Manchester City ile oynanan maçta kendisini dinlemeyen kaleci Kepa'yı yedek bıraktı. Tecrübeli teknik adam kaleyi Willy Caballero'ya emanet etti.

CHELSEA'DEN KEPA'YA CEZA

Öte yandan İngiliz ekibi, hocasıyla tartışan Kepa'ya 1 hafta maaş kesintisi cezası vermişti.

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