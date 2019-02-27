<p>Chelsea, İngiltere Premier Ligde sahasında Tottenham'ı konuk etti. Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Manchester City ile oynanan maçta kendisini dinlemeyen kaleci Kepa'yı yedek bıraktı. Tecrübeli teknik adam kaleyi Willy Caballero'ya emanet etti. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/27/maurizio-sarri-tottenham-macinda-kepa-yi-yedek-11786692_315_m.jpg' title='Maurizio Sarri, Tottenham Maçında Kepa'yı Yedek Bıraktı'></figure></div><h3>CHELSEA'DEN KEPA'YA CEZA</h3><p>Öte yandan İngiliz ekibi, hocasıyla tartışan Kepa'ya 1 hafta maaş kesintisi cezası vermişti. </p>