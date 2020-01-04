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Mauro Camoranesi, Slovenya ekibi Tabor Sezana'nın teknik direktörü oldu

Slovenya 1. Futbol Ligi ekibi Tabor Sezana'da teknik direktörlük için Arjantin asıllı İtalyan çalıştırıcı Mauro Camoranesi ile anlaşma sağlandı.

04.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:50 Mauro Camoranesi, Slovenya ekibi Tabor Sezana'nın teknik direktörü oldu
1. Ligi ekibi Tabor Sezana'da teknik direktörlük için asıllı İtalyan çalıştırıcı Mauro Camoranesi ile anlaşma sağlandı.
Tabor Sezana Kulübü, teknik direktör Almir Sulejmanovic'in yerine göreve getirilen 43 yaşındaki Camoranesi ile Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya ekibi Juventus'ta forma giydiği dönemle futbolseverlerin aklında yer eden Camoranesi, İtalya Milli Takımı ile 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.
Camoranesi, 2014'te futbolu bıraktıktan sonra Meksika'da Coras ve Chiapas, Arjantin'de ise Tigre'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Slovenya liginde 20 haftada 19 puan toplayan Tabor Sezana, düşme hattının 2 puan üstünde 8. sırada yer aldı.

Mauro Camoranesi, Slovenya, Arjantin, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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