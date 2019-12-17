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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Mauro Icardi'nin her yaptığıyla gündem olan eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozuyla nefes kesti. Arjantinli modelin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

17.12.2019 21:23 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:42

Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Instagram hesabında 5,9 milyon takipçisi bulunan Arjantinli model, yatakta verdiği pozunu "Saçlarına hakim olamadığım o günler" notuyla paylaştı. Wanda Nara'nın söz konusu paylaşımı kısa sürede 46 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

"BEN HEP SEKSİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Öte yandan, İtalyan basınına özel bir röportaj veren Wanda Nara, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Arjantinli model, "Mauro ile yaş farkımız nedeniyle sorun yaşadım, ondan 7 yaş büyüğüm. Ben seksi olmak istiyorum, sosyal medyada da bu böyle. Bir karakterin arkasına saklanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı

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