Haberler » Magazin » Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi - Magazin

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Arjantanli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, son paylaşımıyla takipçilerini adeta büyüledi. Wanda'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi

29.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:51 Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

PSG'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

hesabında 5,9 milyon takipçisi bulunan Wanda, sarı bikinisiyle selfie çekildiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Wanda'nın söz konusu paylaşımı kısa sürede 13 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı

YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan, Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozuyla nefes kesti. Wanda'nın "Saçlarına hakim olamadığım o günler" notuyla paylaştığı fotoğrafa on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Mauro IcardiMauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı


Mauro Icardi, Wanda Nara, Instagram, Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

18:07   İzel: Vallahi 4 beden inceldim, açım aç - Magazin
17:51   Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi - Magazin
17:14   Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nejat İşler ekranlara geri döndü - Magazin
16:33   Brezilyalı oyuncu Jessica May, yerli otomobili çok beğendi! Türk bayrağıyla paylaştı - Magazin
16:14   Yarışmadan elenen MasterChef Güzide iddialara ayet paylaşarak tepki gösterdi - Magazin
15:32   Behzat Ç'nin Ercüment'i Nejat İşler Çukur'a transfer oldu - Magazin
14:05   Lolita filminin yıldızı Sue Lyon hayatını kaybetti - Magazin
29.12.2019 18:13:02