Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

PSG'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram hesabında 5,9 milyon takipçisi bulunan Wanda, sarı bikinisiyle selfie çekildiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Wanda'nın söz konusu paylaşımı kısa sürede 13 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı

YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan, Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozuyla nefes kesti. Wanda'nın "Saçlarına hakim olamadığım o günler" notuyla paylaştığı fotoğrafa on binlerce beğeni ve yorum geldi.