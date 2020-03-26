Mauro Icardi'nin PSG Formasıyla Attığı İlk Gol
Paris Saint-Germain'in Kasım 2019'da Marsilya ile oynadığı Ligue 1 karşılaşmasında, İtalyan forvet Mauro Icardi, Fransız ekibin formasıyla ilk golünü atıyor ve takımının 4-0'lık galibiyetine katkıda bulunuyor.
26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Paris Saint-Germain'in Kasım 2019'da Marsilya ile oynadığı Ligue 1 karşılaşmasında, İtalyan forvet Mauro Icardi, Fransız ekibin formasıyla ilk golünü atıyor ve takımının 4-0'lık galibiyetine katkıda bulunuyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Paris Saint Germain, Mauro Icardi, Marsilya, Spor