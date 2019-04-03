Mavi Balina' Dehşeti Toplu İntihara Götürüyordu

Kaynak: İHA

Bütün dünyada çocukları etkisi altına alan Mavi Balina adlı oyun, Van'da toplu intihara dönüşüyordu. Kayalıklara çıkan kızlardan biri intihar ederken, 3 kız ise koruma altına alındı.Van'da dün saat 11.00 sıralarında okuldan çıkan 5 kız öğrenci, merkez Tuşba ilçesinde yer alan Toprak Kale'nin kayalık bölgesine gitti. Burada kendini kayalıklardan boşluğa bırakan öğrencilerden 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz intihar ederken, yanında bulunan 4 arkadaşı ise son anda intihardan vazgeçti. Olay yerinde hayatını kaybeden Sevda'nın ölümüyle ilgili çıkan detaylar ise tüyler ürpertti.Küçük Sevda'nın ölümünün ardından emniyet ve savcılık araştırması sonucunda, 'Mavi Balina' oyunu ortaya çıktı. Sevda'nın intihar etmeden önce eline bir kalp çizip intihar edeceği '02.04.2019' tarihini yazması dikkat çekti. Olayın adli boyutu araştırılırken, Sevda'nın 3 arkadaşı ise ailelerinden alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.İHA muhabirine konuşan Sevda'nın ağabeyi Haluk Erkaçmaz, yaşadıkları acı olayın aynısını başka ailelerin yaşamamasını istedi. Kardeşinin 'Mavi Balina' oyunundan dolayı dağa çıktığını ifade eden Erkaçmaz, "Kardeşimin evde hiçbir farklı davranışı yoktu. Evde telefon ve interneti yoktu. Sadece annemin internetle alakası olmayan tuşlu bir telefonu vardı. Bu tür durumların yaşanmaması için okulda öğretmenler, velileri bilgilendirsinler. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Öğretmenleri çok başarılı bir öğrenci olduğunu söylüyorlardı. Bir bardak su dahi isteseydim, 'ağabeyim sınavlarım var, sınavlarıma çalışmam gerekiyor' derdi. Mavi Balina'dan dolayı dağa çıktığı haberini aldım. Buna inanmadım. Hala da inanmıyorum" dedi."AİLELER KENDİ ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSIN"Başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için çağrıda bulunan Erkaçmaz, "Yüreğim kor ateşiyle yanıyor. İstiyorum ki aileler kendi çocuklarına sahip çıksın. Milli eğitim okullarda denetimler yapsın. Öğrencileri göz ardı etmesinler" diye konuştu.ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDIKonuyla ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ise 14-15 yaşlarında 5 kız çocuğunun piknik amacıyla çıktıkları Akköprü tepesinden Sevda Erkaçmaz isimli kız çocuğunun atlayarak intihar ettiğini dile getirdi. Haberi alan çocukların yakınları ve emniyet görevlilerinin diğer çocukların kendilerine zarar vermelerini önlediğini ifade eden Çohaz, "Olaya emniyet ekipleri el koyarak soruşturulmak üzere çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek, Çocuk İzleme Merkezi aracılığıyla meslek elemanlarımızın refakatinde ifadeleri alınmış. Konu savcılığa sevk edilmiştir. Savcılık değerlendirmesi sonucunda, üç kız çocuğunun müdürlüğümüze bağlı ilk kabul birimine gönderilmesine karar verilmiştir. Üç kız çocuğu halen müdürlüğümüze bağlı ilk kabul birimine kabulleri yapılmış olup, süreç içerisinde değerlendirme yapılacak olup, uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklar" şeklinde konuştu."ÖLÜM NEDENİ 'MAVİ BALİNA' İSİMLİ OYUN"Emniyet ve savcılık araştırmasına göre ölümün 'Mavi Balina' oyunu sonucunda meydana geldiğini açıklayan Çohaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir."(İHA)