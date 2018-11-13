13 Kasım 2018, 10:37

Trabzon'da, Mavi Balina Oyunu Oynayan Liseli Genç İntihar Etti

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 16 yaşındaki genç, evlerinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Liseli gencin intihar etmeden önce 'Mavi Balina' oyunu oynadığı ortaya çıktı.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde Ahmet Kağan G. (16), evlerinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Ahmet Kağan G.'nin intihar etmeden önce 'Mavi Balina' oyunu oynadığı ortaya çıktı.

MAVİ BALİNA OYUNU OYNADI, TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçenin Akköse Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Cansız Kom Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kağan G., son zamanlarda gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen 'Mavi Balina' oyununu oynadıktan sonra evlerinin bahçesine çıktı. Ahmet Kağan G., evden aldığı tabancayla başına ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesi üzerine bahçeye çıkan yakınları, Ahmet Kağan G.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini saptadı.

BİLGİSAYARA EL KONDU

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Kağan G.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, gencin oyun oynadığı bilgisayarına el koydu.

Okul arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Ahmet Kağan G.'nin bugün toprağa verileceği belirtildi.

Trabzon,Ahmet Kağan
13 Kasım 2018 Salı 10:37



YORUMLAR (10)
İÇİNDEKİ SES: millet artık dışarı çıkıp sosyelleşmiyor ki hep internet hep internet
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ÇÖZÜM BENDE ALİ YILDIZ: internet insan oğlunun sonu olacak. internet 3. dünya savaşı çıkarabilecek güce sahip.yuvaların dağılmaması için insanların ölmemesi için borç batağına dişmemek için interneti bireysellikten çıkarıp kurumsallaştırmak lazım.bu silah günümüzde her insanın cebinde çok tehlikeli çooooook
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DÜRBÜNLÜ: Gençlerimizin Nasihate Çok İhtiyacı Var...,Toplumu yoldan çıkaran o kadar,,argüman ve sebep varki,,bunları ortadan kaldırmadan,,nasihatinde pek faydası olmaz..
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LADYLADY: Çocukları gençleri çaktırmadan denetleyin sayın anne babalar. Başı boş bırakmayın. Karnını doyurunca çocuk baktım zannetmeyin. Hal ve hareketlerinde bir gariplik sezerseniz hemen psikoloğa götürün. Herkesin özellikle ergenlerin psikolojik destek almaları çok faydalıdır. Bunda utanılacak bir şey yok.
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HİA: oyunla alakas olacağını sanmıyorum
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