Mavi Balina' Oyunu Oynadığı İddia Edilen Liseli Ahmet, Toprağa Verildi

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:10



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:10

Mavi Balina' oyunu oynadığı iddia edilen liseli Ahmet, toprağa verildiTRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra evden aldığı tabancayla intihar ederek yaşamına son veren Ahmet Kağan G. (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.Olay, önceki gün ilçenin Akköse Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Cansız Kom Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kağan G., son zamanlarda gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen 'Mavi Balina' oyununu oynadıktan sonra evlerinin bahçesine çıktı. Ahmet Kağan G., evden aldığı tabancayla başına ateş etti. Silah sesi üzerine bahçeye çıkan yakınları, Ahmet Kağan G.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, gencin yaşamını yitirdiğini saptadı.TOPRAĞA VERİLDİOkul arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Ahmet Kağan G. için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükcüoğlu, İlçe Kaymakamı Murat Yıldız, Çaykara İlçe Belediye Başkanı Hanefi Tok, gencin okul arkadaşları, öğretmenleri çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılan kalabalık, Ahmet Kağan G.'nin acılı ailesine taziyelerde bulunurken, gencin yakın arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.'BAŞKA ÇOCUKLARIN CANI YANMASIN'Cenaze konuşan acılı baba Muzaffer G., bahse konu oyunu çocuğunun oynayıp oynamadığını bilmediğini, konunun savcılıkca incelendiğini söyledi. Muzaffer G., Evladım kendi adına son sözü söyledi. Bize söylenecek söz bırakmadı. Bütün cihazları incelemeye verdik. Eğer böyle bir şey varsa başka çocukları canı yanmasın. Bugün onun düğünündeyiz. Allah'tan geldi, Allah'a gönderdik. Emaneti yerine teslim ediyoruz. Bizim evladımız öyle bir şey yapabilecek karakterde bir çocuk değil. Ama takdiri ilahi. Bir oyundan bahsediliyor, ben onu takip edemiyorum. Ben oyun ile ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben o tarz bir oyun oynadığını görmedim. Çocuğumla ilişkilerim iyiydi. Varsa da biz gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Savcılık cep telefonu ve bilgisayarı alarak gerekli incelemeyi başlattı. Devletimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapacaktır. Bizde bu konuda onların hassasiyetine güveniyoruzö dedi.'BU TERCİH GENÇLİĞİN BİR ÇIĞLIĞIDIR'Cenaze başında gençlere ve ailelerine uyarılarda bulunan Dernekpazarı Müftüsü Mülayim Bayındır da, 'Ahmet Kaan kardeşimiz neden böyle bir tercihte bulundu işte bu noktada sormamız gereken soruları vardır. Benim kanaatime göre Ahmet kardeşimizin bu tercihi gençliğin bir çığlığıdır. Bizim farkımıza varın, bizim elimizden tutun bize rehber olun bizi boşlukta bırakmayın çığlığıdır. Merhum kardeşimizin bu çığlığı doğrultusunda alacağımız mesajlar vardır. Hepimizin çıkaracağı dersler vardırö diye konuştu.Ahmet Kağan G., Merkez Mahallesi, Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Öte yandan jandarma ekiplerince, evdeki odasında 'Anlamsız, hakkınızı helal edin? yazılı not bıraktıktan bir süre sonra intihar eden gencin el konulan ve bahse konu oyunu oynadığı düşünülen bilgisayar ve cep telefonundaki incelmelerin sürdüğü belirtildi.