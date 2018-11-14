Mavi Balina' Oyunu Sonrası İntihar Ettiği İddia Edilen Ahmet, Toprağa Verildi

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:38



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:38

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra evden aldığı tabancayla yaşamına son veren Ahmet Kağan G. (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.Olay, önceki gün ilçenin Akköse Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Cansız Kom Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kağan G., son zamanlarda gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen 'Mavi Balina' oyununu oynadıktan sonra evlerinin bahçesine çıktı. Ahmet Kağan G., evden aldığı tabancayla başına ateş etti. Silah sesi üzerine bahçeye çıkan yakınları, Ahmet Kağan G.'yi kanlar içinde yerde yatarken bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Ahmet Kağan G.'nin yaşamını yitirdiğini saptadı.TOPRAĞA VERİLDİÖlümüyle okul arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğan Ahmet Kağan G. için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükcüoğlu, Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız, Çaykara İlçe Belediye Başkanı Hanefi Tok, Ahmet Kağan G.'nin okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar Ahmet Kağan G.'nin acılı ailesine taziyelerde bulunurken, öğrencinin yakın arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.'BAŞKA ÇOCUKLARIN CANI YANMASIN'Cenaze konuşan acılı baba Muzaffer G., 'Mavi Balina' oyununu çocuğunun oynayıp oynamadığını bilmediğini, konunun savcılıkça incelendiğini söyledi. Muzaffer G., "Evladım kendi adına son sözü söyledi. Bize söylenecek söz bırakmadı. Bütün cihazları incelemeye verdik. Eğer böyle bir şey varsa başka çocukların canı yanmasın. Bugün onun düğünündeyiz. Allah'tan geldi, Allah'a gönderdik. Emaneti yerine teslim ediyoruz. Bizim evladımız öyle bir şey yapabilecek karakterde bir çocuk değil. Ama takdiriilahi. Bir oyundan bahsediliyor, ben onu takip edemiyorum. Ben oyun ile ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben o tarz bir oyun oynadığını görmedim. Çocuğumla ilişkilerim iyiydi. Varsa da biz gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Savcılık cep telefonu ve bilgisayarı alarak gerekli incelemeyi başlattı. Devletimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapacaktır. Biz de bu konuda onların hassasiyetine güveniyoruz" dedi.'BU TERCİH GENÇLİĞİN BİR ÇIĞLIĞIDIR'Cenaze başında gençlere ve ailelerine uyarılarda bulunan Dernekpazarı Müftüsü Mülayim Bayındır da "Ahmet Kağan kardeşimiz neden böyle bir tercihte bulundu? İşte bu noktada sormamız gereken sorular vardır. Benim kanaatime göre Ahmet kardeşimizin bu tercihi gençliğin bir çığlığıdır. 'Bizim farkımıza varın, bizim elimizden tutun, bize rehber olun, bizi boşlukta bırakmayın' çığlığıdır. Merhum kardeşimizin bu çığlığı doğrultusunda alacağımız mesajlar vardır. Hepimizin çıkaracağı dersler vardır" diye konuştu.Müftü Mülayim Bayındır'ın konuşmasının ardından Ahmet Kağan G.'nin cenazesi, Merkez Mahallesi, Merkez Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Öte yandan, evdeki odasında 'Anlamsız, hakkınızı helal edin' notu bulunan Ahmet Kağan G.'nin jandarma tarafından el konulan ve bahse konu oyunu oynadığı düşünülen bilgisayar ve cep telefonundaki incelemelerin sürdüğü belirtildi. - Trabzon