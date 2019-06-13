Mavi Bayraklı plajlar turizme katkı sunacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Mavi Bayrak Programı kapsamında Karasu
'da bulunan "Karasu Sahil Park Plajı" ve "Karasu 32 Evler Plajı" için 2019 yılı başvurusunu gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, şehrin turizm imkanlarının temiz ve çevreci bir anlayışla geliştirmeye devam edileceği bildirildi.
Şehirde Karasu Sahil Park Plajı ve Karasu 32 Evler Plajı olmak üzere 2 mavi bayraklı plaj olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu sayının gelecek yıllarda daha da artırılarak şehrimiz turizm potansiyeline katkı sağlanması hedeflenmektedir. Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolüdür. Plajlar için özünde temiz deniz suyu sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz turizm imkanlarını temiz ve çevreci bir anlayışla geliştirmeye devam edeceğiz."
Kaynak: AASakarya Büyükşehir Belediyesi
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