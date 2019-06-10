Mavi bayraklı plajlarda su cimnastiği

Muratpaşa
Belediyesi, Süleyman Erol
Yüzme Havuzu'nda devam eden su cimnastiği kurslarını bu yaz mavi bayraklı falez plajlarına taşıyor. Erenkuş ve Konserve Koyu falez plajlarında Cuma hariç hafta içi her gün Muratpaşa cimnastik yapacak.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal
'ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonu spor okullarında yaz dönemi başlıyor. Yaz spor okulları, çocuklar ve gençler için 14 ve yetişkinler için 7 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Çocuk ve gençlere yönelik açılacak branşlardan futbolda yaş aralığı 7-12 olarak belirlendi. Kurslar hafta içi her gün sabah ve akşam olmak üzere Mustafa Çetinkaya
ve Uğur Mumcu
statları, 75'inci Yıl ve Çağlayan
spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Tenis
branşı ise 7 - 17 yaş grubunu kapsarken antrenmanlar 75'inci Yıl'la birlikte ASTUR ve Oyak spor tesislerinde Cuma hariç hafta içi her gün düzenlenecek. 8 - 14 yaş gurubuna yönelik basketbol
kursları ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk
, Dilşad Refizade, Namık Kemal
Ortaokulu Aynur Ayan ve Güzeloba İlköğretim Okulu spor salonlarında gerçekleştirilecek. Hentbol ve voleybol
branşları ise 8 - 15 yaşa yönelik olarak açılacak ve Süleyman Evcilmen
Spor Salonu'yla birlikte 2 salonunda antrenmanlar yapılacak. Taekwondo, judo, güreş, badminton, squash, masa tenisi ve hokey branşlarının da açılacağı yaz dönemi spor okulunda jimnastik ve bale eğitimleri ise 4 - 7 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenecek.
Sağlıklı bir yaşam
Muratpaşa Belediyesi, yetişkinlere yönelik squash, badminton branşlarının yanı sıra sağlıklı bir yaşam için fitness, yoga, pilates, aerobik, su cimnastiği ve wellness branşlarını da bu yıl programa aldı. Fitness, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda pazartesi, salı ve perşembe günleri, Oyak Spor Tesisi ve Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda ise hafta içi her gün gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda devam eden su cimnastiği kurslarını bu yaz mavi bayraklı falez plajlarına taşıdı. Erenkuş Falez Plajı'nda pazartesi ve çarşamba, Konserve Koyu Falez Plajı'nda ise salı ve perşembe saat 08.30'dan 09.30'a su cimnastiği antrenmanları yapılacak. Bununla birlikte aralarında Teneffüs Park, Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi ve Erdal İnönü
Kent Parkı'nın da bulunduğu 8 noktada pilates ve aerobik, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk Spor Salonu'nda Cuma günleri yoga, Naim Süleymanoğlu
ve Namık Kemal Ortaokulu Aynur Ayan spor salonlarında ise wellness kursları düzenlenecek.
Bisiklet eğitimi
Muratpaşa Belediyesi ayrıca, yaz dönemiyle birlikte 11 mahallede bisiklet eğitimlerine başlıyor. Hafta içi her gün gerçekleştirilecek eğitimler 17 Haziran'da Bayındır
Park'ta başlayacak. 15'er günlük dönemler halinde düzenlenecek eğitimler sırasıyla Meltem, Memurevleri, Dutlubahçe, Yenigün, Demircikara, Sinan, Etiler, Bahçelievler
, Güzeloluk
ve Ermenek
mahallerinde gerçekleştirilecek. Eğitimler 30 Kasım'da sona erecek. Bisiklet eğitimleri için kayıtlar muhtarlıklar aracılığıyla gerçekleştirilecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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