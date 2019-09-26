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Mavi Beyazlılar Süper Lig'e hazır

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin hazırlıklarını tamamladı.

26.09.2019 11:43Mavi Beyazlılar Süper Lig'e hazır
Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin hazırlıklarını tamamladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ligde 14 takım, 2 devreli ve deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek. Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, ilk maçında 28 Eylül Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımıyla karşılaşacak.

"Bu yıl şampiyon olacaklarına yürekten inanıyorum"

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Emrah Elban'ın antrenörlüğünde yoğun bir kamp dönemi geçiren Bağcılarlı sporcular, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile hazırlık maçları yaptı. Bağcılar Belediyesi engelli sporcuları bu yıl şampiyon olmayı hedefliyor. Yeni sezonda Bağcılarlı sporculara başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Basketbol takımımız Süper Lig'de gerek ahlakları gerekse oyunlarıyla bizi gururlandırıyorlar. Geçen sene zorlu maçlara rağmen iyi skorlar elde ettiler. Bu yıl şampiyon olacaklarına yürekten inanıyorum. Maddi ve manevi olarak her zaman onların yanında olduğumu bilmelerini istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, basketbol, Bağcılar, Güncel

Kaynak: İHA

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