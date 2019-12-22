Mavi ışık hastası Poyraz'ın keyfi yerinde

ANTALYA'da 3 günlükken yakalandığı 'mavi ışık hastalığı'na karşı verdiği yaşam mücadelesiyle Türkiye'nin tanıdığı Poyraz bebek, artık okullu oldu. 6 yaşına giren Poyraz, yaşıtlarıyla anaokuluna gidiyor. İyileştiği için yüzü gülen minik Poyraz'ın tek sıkıntısı uzun saçları nedeniyle okulda 'Sen kız mısın?' diyen arkadaşlarının şakalaşması.

Antalya'da Servet- Zeliha Ergün çiftinin 4 Kasım 2014 tarihinde dünyaya gelen çocukları Poyraz'a, doğumundan 3 gün sonra dünyada yaklaşık 200 bebekte görülen 'mavi ışık' hastalığı olarak bilinen 'Crigler-Najjar teşhisi konuldu. Her gün 12 saat mavi ışık alması gereken Poyraz için değeri 10 bin TL olan mavi ışık cihazını maddi yetersizlikler nedeniyle alamayan baba Servet Ergün, sanayide kendisi yaptırdı. 500 TL'ye mal edilen cihazla evde tedavi edilmeye çalışılan Poyraz bebek, dramının kamuoyuna yansımasının ardından hastaneye yatırıldı. Poyraz bebeğin hastanede tedavisi sürerken çok sayıda gönüllü ten rengi sarı olan Poyraz bebeğe karaciğer bağışında bulunmak istedi. Ancak hiç birinin karaciğeri nakil için uygun görülmedi.

TEK UYUMLU BABA

Tek uygun donör olan baba Servet Ergün ise 105 kilogram olması ve karaciğerindeki yağlanma nedeniyle ondan da parça alınamadı. Diyetle 4 ayda 80 kiloya düşen baba Ergün'den 1 Eylül 2015 tarihinde alınan karaciğer parçası, İstanbul Memorial Hastanesi'nde Poyraz bebeğe başarıyla nakledildi. Karaciğerin uyum sağlamasıyla sağlığına kavuşan Poyraz bebek, geçen eylül ayında özel bir hastanede sünnet oldu.

YUMURTALARI TOPLUYOR, TAVUKLARI BESLİYOR

Poyraz 6 yaşına girdiği için bu yıl okula başladı. Evlerine yakın bir okulda anasınıfına giden Poyraz'ın en sevdiği etkinlik ise havuz ve parka gitmek. Sabah erkenden uyanan Poyraz, okula gitmeden önce evlerinin bahçesinde besledikleri tavukların yumurtasını kümesten alıp pişirmesi için annesine veriyor. Yumurtasını yiyip kahvaltısını yapan Poyraz, daha sonra tavukların yemini veriyor. Her gün annesine uzun sarı saçlarını taratan Poyraz, çantasını alıp okula gidiyor.

KARACİĞERİNE GÖZLERİ GİBİ BAKIYOR

Evde olduğu zamanlarda babasıyla oynayan ve babasının 'Karaciğerim nerede sorusuna' karaciğerini eliyle göstererek 'Burada' diye cevap veren Poyraz, karaciğerine de gözü gibi bakıp koruduğunu söyledi.

OKULDA SAÇLARINA LAF EDİLMESİNE ÜZÜLÜYOR

Okuldaki arkadaşlarının uzun saçları nedeniyle kendisini çok üzdüğünü anlatan Poyraz Ergün, "Arkadaşlarım bana 'Saçların çok uzun, sen kız mısın?' diyor. Bu duruma üzülüyorum. Ben erkeğim, sünnet de oldum. Okulumu çok seviyorum. Havuza ve akvaryuma gidiyorum okulda. Şarkı söylüyoruz" dedi.

Oğluyla etkinlik yapmayı çok sevdiğini anlatan Servet Ergün ise tüm gününü Poyraz'a ayırdığını söyledi. Poyraz'ın saçlarını çok sevdiğini ve kesilmesine gönlünün razı olmadığını belirten Servet Ergün, "Kuaföre bile götürmüyorum. Tarayıp, uçlarını kesip düzeltiyorum. Oğlumu sünnet de ettirdik o artık tam erkek oldu. Poyraz sabah uyanınca hemen kümesteki tavuklarımıza yem veriyor. Gün içerisinde nereye gitmek isterse oraya götürüyorum" diye konuştu.

Ergün ailesi, bir nakille Poyraz'ın hayata tutunduğunu vurgulayarak, herkesin organ bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.