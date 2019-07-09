Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti

43 yaşındaki sanatçı Nejat Toksoy , kanserle mücadelesini kaybetti. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

1964 kurulan Mavi Işıklar'ın solistinden üzücü haber geldi. Geçtiğimiz mayıs ayında Nejat Toksoy'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran Onur Akay, "Türk rock müziğinin mihenk taşlarından, 60'lar ve 70'lerin tek tip kıyafetli efsane grubu Mavi Işıklar'ın kurucusu ve solisti usta sanatçımız Nejat Toksoy'u maalesef kaybettik. Geçtiğimiz 11 Mayıs'ta yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum ve kanserle mücadele eden değerli sanatçımız 61 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu. Mekânı cennet olsun inşallah" diyerek sanatçının ölüm haberini duyurdu.

Yayınlandığı tarihte fenomen olmuş 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' isimli dizide seslendirilen 'Helvacı Helva' ve 'İyi Düşün Taşın' şarkıları, Mavi Işıklar grubuna aitti.