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Mavi kapak toplayıp engelli çocuğun yüzünü güldürdüler

Erzincan'da üniversite öğrencileri 1 milyona yakın mavi kapak toplayıp, hazırladıkları projeyle engelli çocuğun yüzünü güldürdüler.

04.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:29Mavi kapak toplayıp engelli çocuğun yüzünü güldürdüler
'da üniversite öğrencileri 1 milyona yakın mavi kapak toplayıp, hazırladıkları projeyle engelli çocuğun yüzünü güldürdüler.

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kozadan Kelebeğe Kulübü tarafından "Engelsiz Oda" açılış etkinliği düzenlendi. Üniversite öğrencileri tarafından "Mavi Kapaklarla Engelsiz Bir Oda Yapalım" projesi kapsamında Akyazı Beldesinde engelli bir çocuğu olan bir ailenin evine "Engelsiz Oda" hazırlandı.

Düzenlenen etkinlikte kulüp üyeleri tarafından alınan hediyeler takdim edildi.

Yapılan proje hakkında bilgi veren kulüp akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Aydoğdu, yaklaşık 6 aylık bir süreçte kulüp üyeleri ile birlikte 1 milyona yakın mavi kapak topladıklarını belirterek, sponsorlar aracılığı ile de çocuk odası ve evin birtakım ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. - ERZİNCAN

Dünya Engelliler Günü, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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