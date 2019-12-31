Haberler » Güncel » Mavi kapaklar umut olacak - Haber

Mavi kapaklar umut olacak

Eyüpsultan'da bulunan 28 mahallede ikamet eden toplamda 33 üyenin katılımı ile oluşan "Çocuk Meclisi", sosyal farkındalık oluşturmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

31.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Mavi kapaklar umut olacak
Eyüpsultan'da bulunan 28 mahallede ikamet eden toplamda 33 üyenin katılımı ile oluşan "Çocuk Meclisi", sosyal farkındalık oluşturmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi, hem çevre duyarlılığına dikkat çekmek hem de engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye sağlamak amacıyla "Mavi Kapak Kampanyası"nı başlattı. Çocuk Meclisi üyeleri mavi kapakları toplayarak plastiğin doğaya karışmasını önlerken, bir taraftan da engelli kardeşlerine tekerlekli sandalye hediye ederek onlara yardımcı olacaklar. 19 Ocak tarihine kadar Bilgi Evlerinde toplanacak olan kapaklar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne ulaştırılarak akülü ve aküsüz sandalyeler teslim alınacak. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:48   Sivas'ta 'Hobbit' evlerinde yeni yıl coşkusu - Haber
01:48   Malatya'da yeni yıl kutlamaları coşkulu geçti - Haber
01:48   Yeni yılın ilk bebeği "rızkıyla" geldi - Haber
01:43   Aydın'da gerçek kar yağmayınca 8 ton yapay kar yağdırıldı - Haber
01:42   Kahramanmaraş Emniyet Müdürü İnci, yılbaşı tedbirlerini yerinde inceledi - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:49:48