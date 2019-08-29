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Mavi Koridor Rallisi Türkiye'den başlayacak

Enerji şirketleri Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda 13'üncüsü düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle tarihinde ilk kez Türkiye'den yola çıkacak.

29.08.2019 09:38 Mavi Koridor Rallisi Türkiye'den başlayacak
Enerji şirketleri Gazprom Export ve Uniper sponsorluğunda 13'üncüsü düzenlenen Mavi Koridor Doğal Gazlı Araçlar Rallisi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yıl sonunda tamamlanacak olması nedeniyle tarihinde ilk kez Türkiye'den yola çıkacak.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek sembolik "başlama töreni" ile yola çıkacak araçlar, bu yıl tamamlanması beklenen Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın bitiş noktası olan Almanya'nın Griefswald kentine kadar gidecek.
Program kapsamında, Scania, Iveco, Mercedes, Tırsan, Temsa ve Otokar gibi doğal gazlı araç üreticileri ve toplu taşıma hizmetlerinde doğal gazlı otobüs kullanan belediyeler araçlarını sergileyecek.
LNG ve CNG sektöründe hizmet veren Naturelgaz, OMV Türkiye, Shell, İpragaz, Aygaz, EgeGaz, İGDAŞ, Cryocan gibi şirketlerin katılacağı programda, ulaşım ve taşımacılıkta sıvılaştırılmış (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gazın (CNG) yakıt olarak kullanımının artırılmasına ilişkin konular ele alınacak.
Türkiye'den Almanya'ya doğru yola çıkarak Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Belçika ve Avusturya güzergahını izleyecek olan ralli konvoyu, bu duraklarda doğal gazın motor yakıtı olarak kullanımının getirdiği faydalara dikkati çekecek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Almanya, Gazprom, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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