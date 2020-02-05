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"Mavi Kuş" Konyalı tiyatroseverlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk edebiyatının yaşayan ustalarından Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" isimli hikaye kitabından uyarlanan tiyatro oyununu, Konyalı sanatseverlerle buluşturdu.

05.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:48
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk edebiyatının yaşayan ustalarından Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" isimli hikaye kitabından uyarlanan tiyatro oyununu, Konyalı sanatseverlerle buluşturdu.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen, etkileyici ve hareketli sahne performansıyla izleyenlerin beğenisini kazanan eser, Özgür Kaymak tarafından oyunlaştırıldı.
Yönetmenliğini ise Mustafa Uzman'ın yaptığı oyun, tren istasyonuna gitmek üzere yola çıkan köylülerin, kasabanın tek otobüsü "Mavi Kuş" ile yaptıkları yolculuğu anlatıyor.
Mavi Kuş, 10-11-17-18 Şubat tarihlerinde, saat 20.00'de, Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenmeye devam edecek.

Konya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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