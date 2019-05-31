Mavi Marmara baskınının 9. yılı

İHH Kütahya
İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar
, Filistinlilerin, İsrail
zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını belirtti.
Yenipazar, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda Gazze
Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırının üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlattı.
Tüm anlaşmalara, uluslararası kararlara rağmen Filistin ve Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığını vurgulayan Yenipazar, şunları kaydetti:
"Bölgede havadan ve karadan uygulanan ambargo artık denizden de dikenli tellerle uygulanıyor. Filistin, İsrail'in uyguladığı zalim baskı ve ablukayla adeta açık bir cezaevi durumuna getirildi. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı verilen mücadelemiz Kudüs
özgür oluncaya kadar devam edecektir. Filistin davamız insanlık mücadelesi olduğu kadar Kudüs'te çalınan hakların iadesi davasıdır."
Yenipazar, tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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