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Mavi Marmara gemisinde bulunanlara hakaretten yargılanan Cem Küçük hakim karşısında

BİR televizyon kanalındaki programda, Gazze'ye insani yardım taşırken İsrail askerlerince düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü Mavi Marmara gemisinde bulunanlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında zorla getirme kararı çıkarılan gazeteci Cem Küçük hakim karşısına çıktı.

14.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:23Mavi Marmara gemisinde bulunanlara hakaretten yargılanan Cem Küçük hakim karşısında
BİR televizyon kanalındaki programda, Gazze'ye insani yardım taşırken İsrail askerlerince düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü Mavi gemisinde bulunanlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında zorla getirme kararı çıkarılan gazeteci Cem Küçük hakim karşısına çıktı. Cem Küçük, "Benim Mavi Marmara gemisinde bulunanların şahsına yönelen bir hakaretim olmamıştır" dedi.

İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cem Küçük ile şikayetçilerden Gülden Sönmez, Hakkı Aygün ve taraf avukatları katıldı. Hakimin, programdaki sözleri nedeniyle 44 kişinin kendisi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek savunmasını sorması üzerine Cem Küçük, "İddianameye konu edilen televizyon programında belirtilen sözleri bir gazeteci olarak sarf ettiğim doğrudur. Ancak hakaret amacı taşımamaktadır. Bu sözlerin başına ve sonuna bakılması gerekir. Konuşmanın tamamına bakılırsa hakaret kastım olmadığı görülecektir. Benim Mavi Marmara gemisinde bulunanların şahsına yönelen bir hakaretim olmamıştır. O zamanki Türk dış politikasının durumunu da dikkate almak gerekir. Amacım Türk dış politikasının belirlemeye kimsenin, şahısların, derneklerin veya cemaatlerin bir yetkisi bulunmadığını belirtmekti. Yani yorumların şahıslara değil, belirli bir zihniyete yönelmiştir. Ben yine de bu sözlerden dolayı bir yanlış anlaşılma olmuşsa özür de dilemiştim. Konuşmaların tamamının dosyaya eklenmesini talep ediyorum. Sözlerim eleştiriden ibarettir" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Şikayetçilerden Hakkı Aygün de Mavi Marmara gemisinde bulunanlardan biri olduğunu belirterek Küçük'ün sözlerinden rahatsız olduğunu ve şikayetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme, iddiaya konu programın tamamının değerlendirmeye alınması yönündeki taleplerin gelecek celse değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Cem Küçük'in 2017 yılında, bir televizyon programında "Mavi Marmara'daki o manyak tipler. Yani, kafadan İsrail düşmanı, kafadan batı düşmanı kafadan her şeye düşman bir tip var. Garip, garip tipler var Bunlarla da bu yolların ayrılması lazım" dediği belirtiliyor. Küçük'ün 44 kişiye karşı "Zincirleme hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 1 aya kadar hapsi talep ediliyor.


- İstanbul

Cem Küçük, Marmara, Güncel

Kaynak: DHA

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