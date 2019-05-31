Mavi Marmara saldırısının 9. yılı

Ardahan
'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
mensubu bir grup, Mavi Marmara
saldırısının 9. yılında bir araya gelerek İsrail
'in Filistin
'e uyguladığı zulme tepki gösterdi.
Cuma namazı sonrası Merkez
Cami önünde toplanan kalabalık adına konuşan İHH Ardahan Temsilcisi Akın Demirci, İsrail'ın uluslararası sularda Gazze
Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırının üzerinde 9 yıl geçtiğini aktardı.
Saldırıda 10 insani yardım gönüllüsünün şehit edildiğini, onlarcasının yaralandığını aktaran Demirci, şunları kaydetti:
"70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinli'ler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaştırılmakta. Filistin İsrail'in uyguladığı zalim baskı ablukayla adeta açık bir cezaevi durumuna getirildi"
Demirci, benzeri açıklamalarla İsrail'e karşı tepkilerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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