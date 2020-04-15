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Mavi Masa ile bin talep karşılık buldu

Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa hattı, Korona virüs ile mücadele sürecinde Eskişehirlilerin 7/24 yanında olmaya devam ediyor.

15.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:36
Mavi Masa ile bin talep karşılık buldu
Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa hattı, Korona virüs ile mücadele sürecinde Eskişehirlilerin 7/24 yanında olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüsten korunmak için evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların acil durum ihtiyaçları için, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattı ile hizmet ulaştırmaya devam ediyor. "Önce hizmet" ilkesi ile 7/24 hizmet veren Mavi Masa hattı, 25 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında vatandaşlar tarafından iletilen bin talebe cevap verdi. Böylelikle risk grubundaki vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'ni arayarak Korona virüs tehlikesine karşı evlerinde kalmış oldu. Vatandaşlar, Mavi Masa hattını arayarak ihtiyaçlarını Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile sağlayabilirken, talepler Vefa Sosyal Destek Hattı ile koordineli olarak karşılanıyor.

"Çalışma arkadaşlarımı kutluyorum"

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının yanında olduğunu kaydeden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Mavi Masa Korona virüs ile mücadelede dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı. Tepebaşı Belediyesi personelinin azimle görev yaptığını ifade eden Başkan Ataç, "Vatandaşlarımız Mavi Masa hattımızı arayarak istedikleri zaman bizlere ulaşabiliyor. Bizlere ulaşan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli şekilde karşılanıyor. İnsanlığı tehdit eden Korona virüse karşı hep birlikte mücadele etmemiz gereken bu zor süreci, dayanışma ruhu ve duyarlılık ile aşacağımıza olan inancım tam. Tüm vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, Mavi Masa aracılığı bizlere ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim. Görev alanımız içinde, ihtiyaçlarını Eskişehirlilere ulaştırmaya devam edeceğiz. Diğer istek ve ihtiyaçları da ilgili kurumlara yönlendiriyoruz. Bu süreçte azimle görevlerini sürdüren çalışma arkadaşlarımı da kutlamak istiyorum. Personelimizin her biri, Tepebaşı halkına dağılan kaliteli ve eşit hizmetin birer neferi" sözlerini kullandı.

Mavi Masa aracılığı ile ihtiyaçlarını karşılayan Eskişehirliler de her zaman yanlarında olduğu için Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Tepebaşı, Yaşam
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